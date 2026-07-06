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calciomercato
Sky – Khalaili, Inter lontana 10 mln! Como ha provato, posizione netta del giocatore che…
Importanti aggiornamenti sul futuro di Anan Khalaili, primo nome per la fascia destra dell'Inter: queste le ultimissime da Sky Sport.
Ecco le parole di Luca Marchetti: “Khalaili? L’Inter ha presentato un’offerta ufficiale, ritenuta non soddisfacente dall’Union Saint-Gilloise: la richiesta è 30. Il giocatore ha fatto sapere ai nerazzurri e ufficialmente anche al suo club, di voler andare a giocare all’Inter. Una presa di posizione netta del calciatore, che può aiutare l’Inter stessa. Ora servirà una nuova offerta dopo la prima da circa 20 milioni. In questo caso il Como ha provato a infilarsi con una proposta più alta, ma il giocatore preferisce l’Inter e lo ha comunicato.
Inter e Como stanno duellando anche per Chalobah, le prime due offerte le ha fatte il Como mentre l’Inter si sta inserendo ed è in corsa. Sarà un testa a testa”.
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