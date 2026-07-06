Ecco le parole di Luca Marchetti: “Khalaili? L’Inter ha presentato un’offerta ufficiale, ritenuta non soddisfacente dall’Union Saint-Gilloise: la richiesta è 30. Il giocatore ha fatto sapere ai nerazzurri e ufficialmente anche al suo club, di voler andare a giocare all’Inter. Una presa di posizione netta del calciatore, che può aiutare l’Inter stessa. Ora servirà una nuova offerta dopo la prima da circa 20 milioni. In questo caso il Como ha provato a infilarsi con una proposta più alta, ma il giocatore preferisce l’Inter e lo ha comunicato.