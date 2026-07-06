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calciomercato
Bucchioni: “Il procuratore di Khalaili sta mettendo in difficoltà l’Inter perché…”
Enzo Bucchioni, noto giornalista, nel suo editoriale per TMW ha parlato del mercato delle varie big di Serie A. Una parte del focus, inevitabilmente, va anche sull'Inter. Due i nomi che riguardano principalmente il club nerazzurro, come raccontato in questi giorni. Ma arrivano novità importanti dal fronte. Si legge infatti:
"Khalaili-Napoli è invece definitivamente tramontato per l’inserimento dell’Inter, ma le difficoltà ci sono anche per i nerazzurri. L’esterno destro israeliano è destinato a sostituire Dumfries, l’accordo con l’Union S.G. sui venticinque milioni è saldo.
Il giocatore non è stato neppure impiegato in amichevole, ma il procuratore sta alzando il prezzo dell’ingaggio. Al contrario l’Inter ha l’accordo con Chalobah, ma non ancora con il Chelsea. Il difensore sembra però molto deciso a voler soltanto i nerazzurri. Vedremo a fine mondiali"
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