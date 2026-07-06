fcinter1908 calciomercato mercato inter Bucchioni: “Il procuratore di Khalaili sta mettendo in difficoltà l’Inter perché…”

calciomercato

Bucchioni: “Il procuratore di Khalaili sta mettendo in difficoltà l’Inter perché…”

Khalaili Inter
L'aggiornamento sulla trattativa che vede impegnato il club nerazzurro alla ricerca dell'erede di Denzel Dumfries
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Enzo Bucchioni, noto giornalista, nel suo editoriale per TMW ha parlato del mercato delle varie big di Serie A. Una parte del focus, inevitabilmente, va anche sull'Inter. Due i nomi che riguardano principalmente il club nerazzurro, come raccontato in questi giorni. Ma arrivano novità importanti dal fronte. Si legge infatti:

Khalaili Inter

"Khalaili-Napoli è invece definitivamente tramontato per l’inserimento dell’Inter, ma le difficoltà ci sono anche per i nerazzurri. L’esterno destro israeliano è destinato a sostituire Dumfries, l’accordo con l’Union S.G. sui venticinque milioni è saldo.

Bucchioni: “Il procuratore di Khalaili sta mettendo in difficoltà l’Inter perché…”- immagine 3
Getty

Il giocatore non è stato neppure impiegato in amichevole, ma il procuratore sta alzando il prezzo dell’ingaggio. Al contrario l’Inter ha l’accordo con Chalobah, ma non ancora con il Chelsea. Il difensore sembra però molto deciso a voler soltanto i nerazzurri. Vedremo a fine mondiali"

Leggi anche
Inter, uno tra Luis Henrique e Diouf via in estate: “Chivu impressionato da…”
In Belgio – Clamoroso Como, tenta lo scippo su Khalaili: offerta superiore a…

© RIPRODUZIONE RISERVATA