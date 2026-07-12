Una notizia inattesa quella dello stop del Coni: il giocatore deve fare altri esami e l'approdo a Milano è a rischio

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 08:46)

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"Altro che fascia destra sistemata. Dopo aver visto sfumare Palestra, infatti, potrebbe seriamente saltare pure Khalaili, ovvero l’alternativa all’ex-Cagliari, con il risultato che l’Inter si ritroverebbe a cominciare da capo con la ricerca di un esterno". Così il Corriere dello Sport parla dello stop, arrivato ieri in mattinata, a Khalaili arrivato dal Coni che ha richiesto ulteriori accertamenti prima di concedere l'idoneità sportiva.

In Israele — Lunedì 13 luglio verranno quindi fatti gli accertamenti. Secondo la tv israeliana TV5, tra gli esami ci sarebbe anche un ecocardiogramma e servirà anche la visita di uno specialista e quindi l'iter delle visite verrà completato solo martedì. Quel giorno l'Inter saprà se l'esterno può essere tesserato o meno.

Per l'Inter, che proprio non se l'aspettava, è "stata una sorta di doccia gelata". Arrivata dopo il famoso 'due di picche' di Palestra. È servita una lunga trattativa con l'Union Saint-Gilloise perché di arrivasse ad un accordo per 25 mln di euro più bonus.

Nessuna responsabilità del club — "In ogni caso, non è responsabilità dell’Inter, ma soltanto dei protocolli italiani, che, come noto, sono molto più rigidi rispetto a quelli di diversi altri paesi. Giusto per fare un paio di esempi, Eriksen, prima, e Bove, poi, entrambi costretti a farsi impiantare un defibrillatore, hanno dovuto andare (o tornare) in Inghilterra per continuare a giocare. E il danese, recentemente, ha pure accusato un altro malore in campo", ricorda il CdS.

Inevitabilmente l'operazione è considerata a forte rischio anche se in Israele prevale l'ottimismo. "Ma forse è più che altro l’auspicio dell’entourage e della famiglia di Khalaili che arrivando all'Inter aveva coronato un sogno", si legge ancora. Era approdato a Milano con entusiasmo e voglia di cominciare subito, da domani, con Chivu che ritroverà i suoi ragazzi alla Pinetina. Invece "dovrà fare nuovi controlli e poi attendere e sperare di ricevere una buona notizia".

(Fonte: Corriere dello Sport)