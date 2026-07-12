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CdS – Khalaili, doccia gelata per l’Inter. Ecco quali esami dovrà fare. L’entourage…
"Altro che fascia destra sistemata. Dopo aver visto sfumare Palestra, infatti, potrebbe seriamente saltare pure Khalaili, ovvero l’alternativa all’ex-Cagliari, con il risultato che l’Inter si ritroverebbe a cominciare da capo con la ricerca di un esterno". Così il Corriere dello Sport parla dello stop, arrivato ieri in mattinata, a Khalaili arrivato dal Coni che ha richiesto ulteriori accertamenti prima di concedere l'idoneità sportiva.
In Israele—
Lunedì 13 luglio verranno quindi fatti gli accertamenti. Secondo la tv israeliana TV5, tra gli esami ci sarebbe anche un ecocardiogramma e servirà anche la visita di uno specialista e quindi l'iter delle visite verrà completato solo martedì. Quel giorno l'Inter saprà se l'esterno può essere tesserato o meno.
Per l'Inter, che proprio non se l'aspettava, è "stata una sorta di doccia gelata". Arrivata dopo il famoso 'due di picche' di Palestra. È servita una lunga trattativa con l'Union Saint-Gilloise perché di arrivasse ad un accordo per 25 mln di euro più bonus.
Nessuna responsabilità del club—
"In ogni caso, non è responsabilità dell’Inter, ma soltanto dei protocolli italiani, che, come noto, sono molto più rigidi rispetto a quelli di diversi altri paesi. Giusto per fare un paio di esempi, Eriksen, prima, e Bove, poi, entrambi costretti a farsi impiantare un defibrillatore, hanno dovuto andare (o tornare) in Inghilterra per continuare a giocare. E il danese, recentemente, ha pure accusato un altro malore in campo", ricorda il CdS.
Inevitabilmente l'operazione è considerata a forte rischio anche se in Israele prevale l'ottimismo. "Ma forse è più che altro l’auspicio dell’entourage e della famiglia di Khalaili che arrivando all'Inter aveva coronato un sogno", si legge ancora. Era approdato a Milano con entusiasmo e voglia di cominciare subito, da domani, con Chivu che ritroverà i suoi ragazzi alla Pinetina. Invece "dovrà fare nuovi controlli e poi attendere e sperare di ricevere una buona notizia".
(Fonte: Corriere dello Sport)
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