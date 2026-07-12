Dopo aver individuato Anan Khalaili come il sostituto di Dumfries e aver chiuso la trattativa con l'Union SG, l'Inter è in attesa

Andrea Della Sala Redattore 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 08:32)

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Dopo aver individuato Anan Khalaili come il sostituto di Dumfries e aver chiuso la trattativa con l'Union SG, l'Inter è in attesa. Il Coni ha messo in stand by il tesseramento del giocatore chiedendo un approfondimento delle visite.

"Dopo diverse turbolenze e trattative beffarde, era stato finalmente identificato l’erede dell’olandesone ora al Real Madrid, ma sul più bello è saltata l’annunciazione nerazzurra di Anan Khalaili: questo arabo-israeliano 21enne, belle speranze e vissuto particolare come tanti in quell’angolo di mondo, era il prescelto, ma è stato fermato un attimo prima di indossare la maglia numero 2. Manca ancora l’idoneità sportiva al Coni e adesso tutto è appeso a nuovi delicati esami e a una consulenza terza, che faccia la sintesi su quanto è stato inizialmente scoperto venerdì, durante le visite mediche del laterale dell’Union Saint-Gilloise", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Quello che sembrava essere l’ultimo passaggio formale prima dell’ufficialità è diventato l’ennesimo scoglio inatteso nella navigazione interista. Khalaili era atterrato a Milano con un sorriso grande come il mondo e l’animo di chi aveva appena realizzato il sogno della vita: come da tradizione per qualunque nuovo arrivato, era stato prima portato all’Humanitas di Rozzano per la parte iniziale di visite, di carattere traumatologico e ortopedico. Il secondo passaggio, poi, all’Istituto di Medicina dello Sport del Coni, dove si ispeziona con particolare cura lo scenario pneumo-cardiologico di ogni atleta prima di concedere la definitiva idoneità alla pratica agonistica. È in questo momento del percorso che è arrivato l’altolà, con conseguente ritorno indietro di una casella. Tradotto, sono stati richiesti dal Coni nuovi accertamenti di secondo e terzo livello sempre all’Humanitas: effettuati subito, sono già oggetto di analisi approfondite da parte del club, che aspetta comunque un nuovo round di esami. Il passaggio successivo (e definitivo) è, infatti, previsto per domani: il surplus di visite potrebbe esaurirsi nella stessa giornata o tirare per le lunghe e proseguire fino a martedì. Vada come vada, sarà l’attesa nuova consulenza a stabilire se ci siano ancora piccoli margini che permettano di ottenere l’idoneità all’interno della rigidissima normativa italiana. Qui, come è noto, le maglie sono assai più strette rispetto a quelle delle altre federazioni: quella belga ha sempre concesso allo stesso Khalaili la possibilità di giocare senza mai dubitare e farebbe lo stesso anche in caso di imprevisto ritorno a Bruxelles".

"Gli esami supplementari toglieranno le ultime nubi sotto al cielo nerazzurro, il club capirà se potrà completare l’operazione da circa 25 milioni più bonus concordata con l’Union Saint-Gilloise. O se, invece, dovrà “restituire” il talentino arabo-israeliano al club di partenza, lì dove potrebbe comunque proseguire la carriera secondo le leggi del posto. Nella peggiore delle ipotesi, l’Inter si rivolgerebbe altrove per riempire il buco a destra, anzi si sta già guardando intorno visti i chiari di luna. Nella vicenda assai scivolosa restano, comunque, diversi punti fermi: su Khalaili non c’è stata una rotonda bocciatura interista, né tantomeno una diagnosi definitiva, anche perché Anan in carriera non ha mai manifestato particolari patologie o problemi fisici. Semmai, ad aver cambiato lo scenario è l’Istituto di Medicina dello Sport del Coni, deputato a dare l’ok alla pratica agonistica secondo la normativa italiana e che ha legittimamente chiesto nuovi esami sul caso. Altrimenti, sarebbe impossibile anche solo depositare il contratto o annunciare ufficialmente l’esterno, che avrebbe fatto dimenticare la delusione di Marco Palestra. L’atalantino era di fatto già un giocatore dell’Inter, prima che il Chelsea stendesse ponti d’oro verso Londra sia per il 19enne che per il suo agente. In quel momento, i dirigenti nerazzurri avevano cambiato obiettivo e scelto Khalaili per differenti ragioni: modo di interpretare ruolo e modulo, età e prospettiva, costo da ammortizzare. Non era stato neanche così semplice accontentare i belgi, ma l’imprevisto medico ha fatto tornare tutto in bilico. E lui, Anan, resta il più stupito dalle ultime 48 ore: si vedeva sfrecciare sulle terre di Dumfries, adesso ha perfino dubbi sulla propria salute", aggiunge Gazzetta.