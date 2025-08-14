FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Koné, piovono conferme: “Non è incedibile! Inter lo valuta, ecco la cifra per prenderlo”

calciomercato

Koné, piovono conferme: “Non è incedibile! Inter lo valuta, ecco la cifra per prenderlo”

Koné, piovono conferme: “Non è incedibile! Inter lo valuta, ecco la cifra per prenderlo” - immagine 1
La Roma sta valutando una possibile cessione del centrocampista, uno dei migliori della scorsa stagione: ecco i dettagli
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Piovono conferme sulla possibile uscita dalla Roma per Manu Koné: l'Inter è interessata al centrocampista francese qualora dovesse saltare la trattativa con l'Atalanta per Ademola Lookman. Spiega TMW: "Manu Koné non è incedibile. La Roma sta valutando una possibile cessione del centrocampista, uno dei migliori della scorsa stagione, preso atto che il mercato intorno ad Artem Dovbyk appare completamente bloccato e c'è bisogno di concludere il puzzle della squadra. Per questo con una proposta intorno ai 45 milioni di euro Koné può prendere un'altra strada.

Koné, piovono conferme: “Non è incedibile! Inter lo valuta, ecco la cifra per prenderlo”- immagine 2
Getty

Sarebbe un sacrificio decisamente importante per completare gli altri reparti in tempo. Nelle scorse ore il giocatore è stato proposto all'Inter, situazione che viene valutata dai dirigenti nerazzurri perché serve un altro profilo di un certo calibro per il centrocampo e Kone è differente rispetto a quelli in rosa. Non è dato sapere se questo possa escludere l'acquisto di Ademola Lookman, poiché si parla di cifre comunque abbastanza simili, ma per ruoli completamente differenti.

Koné, piovono conferme: “Non è incedibile! Inter lo valuta, ecco la cifra per prenderlo”- immagine 3
Getty

C'è però una proposta dall'Inghilterra, di una squadra ancora sconosciuta. Potrebbe essere il Nottingham Forest, alla ricerca di un centrocampista - e che ha dialogato spesso con la Juventus per Douglas Luiz, ma senza riuscire a trovare un accordo - con determinate caratteristiche. Così Manu Koné rischia di essere il sacrificato, anche se per Gian Piero Gasperini era uno degli incedibili con Mile Svilar e Matias Soulé. Ma anche uno dei pochi con un mercato così importante alle spalle."

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA