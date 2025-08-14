La Roma sta valutando una possibile cessione del centrocampista, uno dei migliori della scorsa stagione: ecco i dettagli

Marco Astori Redattore 14 agosto 2025 (modifica il 14 agosto 2025 | 18:02)

Piovono conferme sulla possibile uscita dalla Roma per Manu Koné: l'Inter è interessata al centrocampista francese qualora dovesse saltare la trattativa con l'Atalanta per Ademola Lookman. Spiega TMW: "Manu Koné non è incedibile. La Roma sta valutando una possibile cessione del centrocampista, uno dei migliori della scorsa stagione, preso atto che il mercato intorno ad Artem Dovbyk appare completamente bloccato e c'è bisogno di concludere il puzzle della squadra. Per questo con una proposta intorno ai 45 milioni di euro Koné può prendere un'altra strada.

Sarebbe un sacrificio decisamente importante per completare gli altri reparti in tempo. Nelle scorse ore il giocatore è stato proposto all'Inter, situazione che viene valutata dai dirigenti nerazzurri perché serve un altro profilo di un certo calibro per il centrocampo e Kone è differente rispetto a quelli in rosa. Non è dato sapere se questo possa escludere l'acquisto di Ademola Lookman, poiché si parla di cifre comunque abbastanza simili, ma per ruoli completamente differenti.

C'è però una proposta dall'Inghilterra, di una squadra ancora sconosciuta. Potrebbe essere il Nottingham Forest, alla ricerca di un centrocampista - e che ha dialogato spesso con la Juventus per Douglas Luiz, ma senza riuscire a trovare un accordo - con determinate caratteristiche. Così Manu Koné rischia di essere il sacrificato, anche se per Gian Piero Gasperini era uno degli incedibili con Mile Svilar e Matias Soulé. Ma anche uno dei pochi con un mercato così importante alle spalle."