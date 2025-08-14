Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sull'interesse dell'Inter nei confronti di Manu Koné della Roma: "L'Inter, vista l'impasse su Lookman, ha valutato un cambio di direzione e di investire una parte importante del suo tesoretto su un altro ruolo. E l'Inter passa ai fatti: nel pomeriggio ha approcciato direttamente la Roma per chiedere di Koné. Contatti in corso tra club per il francese, cosa significa questa mossa?
calciomercato
Romano: “Koné, Inter vuole risposta subito: le cifre. Ecco cosa cambia per Lookman”
Il discorso Lookman al momento resta completamente bloccato e vincolato a questo famoso numero che chi è vicino al giocatore e l'Inter si aspettavano l'Atalanta facesse: la Dea ha scelto di alzare un muro e questo ha portato all'impasse. Il discorso al momento si congela, aspettando di capire se dovessero esserci sviluppi. Intanto l'Inter tratta con la Roma perché Koné è il profilo che i nerazzurri hanno valutato diverse volte per poi virare su Lookman: ma l'Inter aveva già pensato a quel tipo di giocatore di rottura e fisicità quando pensava di dover sostituire Calhanoglu.
L'Inter ha iniziato a lavorare in maniera forte su Koné parlando di una cifra attorno ai 40 milioni con la Roma: la trattativa è partita con questo contatto diretto. L'Inter è in ottimi rapporti con gli agenti del giocatore, aveva parlato con loro anche di altri giocatori: si è aperto un canale, ora palla alla Roma. Per Gasperini Koné è fondamentale, lo considera un giocatore ideale per il suo calcio: però c'è da prendere una decisione a livello economico legata alla famiglia Friedkin, se dare un via libera o meno. L'Inter spinge forte per Koné per avere una risposta come ci si aspettava per Lookman e spera di avere una risposta rapida e non perdere altri 10 giorni. La Roma ha la palla dalla propria parte e dovrà prendere una decisione".
