Marco Astori Redattore 14 agosto - 21:05

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha fatto il punto sull'interesse dell'Inter nei confronti di Manu Koné della Roma: "L'Inter, vista l'impasse su Lookman, ha valutato un cambio di direzione e di investire una parte importante del suo tesoretto su un altro ruolo. E l'Inter passa ai fatti: nel pomeriggio ha approcciato direttamente la Roma per chiedere di Koné. Contatti in corso tra club per il francese, cosa significa questa mossa?

Il discorso Lookman al momento resta completamente bloccato e vincolato a questo famoso numero che chi è vicino al giocatore e l'Inter si aspettavano l'Atalanta facesse: la Dea ha scelto di alzare un muro e questo ha portato all'impasse. Il discorso al momento si congela, aspettando di capire se dovessero esserci sviluppi. Intanto l'Inter tratta con la Roma perché Koné è il profilo che i nerazzurri hanno valutato diverse volte per poi virare su Lookman: ma l'Inter aveva già pensato a quel tipo di giocatore di rottura e fisicità quando pensava di dover sostituire Calhanoglu.

L'Inter ha iniziato a lavorare in maniera forte su Koné parlando di una cifra attorno ai 40 milioni con la Roma: la trattativa è partita con questo contatto diretto. L'Inter è in ottimi rapporti con gli agenti del giocatore, aveva parlato con loro anche di altri giocatori: si è aperto un canale, ora palla alla Roma. Per Gasperini Koné è fondamentale, lo considera un giocatore ideale per il suo calcio: però c'è da prendere una decisione a livello economico legata alla famiglia Friedkin, se dare un via libera o meno. L'Inter spinge forte per Koné per avere una risposta come ci si aspettava per Lookman e spera di avere una risposta rapida e non perdere altri 10 giorni. La Roma ha la palla dalla propria parte e dovrà prendere una decisione".