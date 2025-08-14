Nelle ultime ore l'ultimo nome accostato all'Inter è quello di Manu Koné: lo stallo della trattativa per Ademola Lookman ha portato il club nerzzurro a valutare altri nomi e il francese è il primo della lista.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Koné in uscita dalla Roma, Di Marzio: “La sua cessione può finanziare il mercato”
calciomercato
Koné in uscita dalla Roma, Di Marzio: “La sua cessione può finanziare il mercato”
Lo stallo della trattativa per Ademola Lookman ha portato il club nerzzurro a valutare altri nomi e il francese è il primo della lista
E il centrocampista è davvero in uscita dalla Roma: il suo incasso permetterebbe ai giallorossi di chiudere altre operazioni. Conferma Gianluca Di Marzio: "L’eventuale cessione di Koné potrebbe finanziare il mercato: confermata la prima offerta al Manchester United per Sancho. Offerta in prestito con obbligo di riscatto a 23 milioni di euro. Per Bailey, i giallorossi insistono per il prestito con diritto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA