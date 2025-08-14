Trattativa lampo quella tra Inter e Roma per Manu Koné , con il club nerazzurro che lavora già per chiudere l'operazione in tempi brevi. Secondo Sky Sport, l'Inter sta cercando già di portare a termine l'affare.

L'Inter, l'investimento che farebbe per Koné, sarebbe lo stesso di Lookman: aveva offerto 42 milioni più 3 di bonus e questa è la stessa che investirebbe per il francese. Più o meno queste sarebbero le cifre, spiega l'emittente.