CorSport: “Kone? Trattativa mai partita veramente anche perché l’Inter…”

"La Roma non vende Manu Koné. E' questa la sintesi al termine di un Ferragosto bollente sull'asse Roma-Milano. L'Inter si è semplicemente informata sul centrocampista francese e nessuna offerta è stata veramente presentata. Al momento il club giallorosso non è disposto a vendere uno dei pilastri della squadra di Gasperini", commenta la versione online del Corriere dello Sport.