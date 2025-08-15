Nella giornata di ieri è trapelata l'indiscrezione di un interesse molto concreto da parte dell'Inter per Manu Kone.
calciomercato
CorSport: “Kone? Trattativa mai partita veramente anche perché l’Inter…”
La Roma sembrava inizialmente aperta alla cessione ma poi oggi è arrivata la conferma della volontà dei giallorossi di non privarsi del centrocampista francese.
"La Roma non vende Manu Koné. E' questa la sintesi al termine di un Ferragosto bollente sull'asse Roma-Milano. L'Inter si è semplicemente informata sul centrocampista francese e nessuna offerta è stata veramente presentata. Al momento il club giallorosso non è disposto a vendere uno dei pilastri della squadra di Gasperini", commenta la versione online del Corriere dello Sport.
"Dopo 24 ore di voci e indiscrezioni, arriva un po' di chiarezza sul caso Koné: la trattativa con l'Inter in realtà non è mai partita e al ds Massara non è mai arrivata un’offerta ufficiale da parte dei nerazzurri", chiosa poi il CorSport.
