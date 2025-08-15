"Il centrocampista francese non solo non si trasferirà a Milano, ma certamente rimarrà alla Roma", conferma La Gazzetta

Matteo Pifferi Redattore 15 agosto - 21:23

"Sembrava fatta, non si farà: niente Inter per Manu Koné. Il centrocampista francese non solo non si trasferirà a Milano, ma certamente rimarrà alla Roma". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport su Manu Kone. I Friedkin hanno deciso di togliere Kone dal mercato nonostante l'iniziale ok di Gasperini, che era disposto a sacrificare il francese per poi avere il tesoretto per affondare su Sancho e Bailey.

"Eppure, fino a meno di 24 ore fa la situazione era ribaltata: l'accordo tra società pressoché raggiunto, quello tra Inter e giocatore pure, dopo che il ds giallorosso Massara aveva dato il via libera ai nerazzurri per trattare con il calciatore stesso. Adesso la retromarcia, decisa e definitiva", rivela La Gazzetta dello Sport.

E ora cosa farà l'Inter? La Rosea risponde così: "Sabato è prevista l'amichevole con l'Olympiacos a Bari, di ritorno è già in programma una riunione per capire dove andare ad investire il tesoretto di mercato. E il mirino potrebbe tornare con forza sul profilo di Ademola Lookman: per quanto riguarda l'attaccante dell'Atalanta, tutto può ancora accadere".