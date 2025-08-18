Le parole di Gasperini sul manu Koné, riaprono la possibilità di una trattativa tra Inter e Roma per il centrocampista. Non è incedibile, serve l'offerta giusta, come spiega il Messaggero: "Della serie: io non vorrei, ma se devo sacrificarlo (lui o Ndicka) per completare la rosa, amen. Detta così magari appare un po' brutale ma a 5 giorni dall'inizio del campionato e con appena 13 di mercato a disposizione, il tempo delle carezze e del fioretto è finito".