Marco Astori Redattore 20 luglio 2025 (modifica il 20 luglio 2025 | 14:16)

Due le operazioni importanti in corso in casa Inter, una in entrata e una in uscita: Ademola Lookman è l'obiettivo numero uno in attacco, mentre Hakan Calhanoglu resta in uscita con il Fenerbahce interessato. Ecco il punto da La Stampa: "La prima offerta all'Inter è di 20 milioni. La pace a distanza di questi giorni, dopo la rottura alimentata al Mondiale per club dalle dichiarazioni di Lautaro e Marotta, in realtà non ha mai escluso davvero i saluti. Il centrocampista sa quanto è stato decisivo Simone Inzaghi nella sua evoluzione a playmaker: non può rimanere indifferente al cambio di panchina.

Certi automatismi subiranno modifiche con Cristian Chivu alla guida. E la dirigenza è consapevole che dovrà esserci qualche modifica nel nucleo dei senatori del quadriennio di Inzaghi: non una rivoluzione, ma nemmeno una replica identica. Senza dimenticare che può essere utile incamerare qualche milione dal mercato per ottenere il via libera dell'Atalanta su Lookman. L'attaccante nigeriano sarà decisivo per svoltare verso il 3-4-2-1 voluto da Chivu come variante al canovaccio abituale. Proprio il modulo che toglierebbe sicurezze a Calhanoglu, meno protetto in mezzo al campo.

Il Pallone d'oro africano non è ancora un giocatore nerazzurro, ma la trattativa ha già alimentato qualche malumore a Milanello per un mercato rossonero che va a rilento. Sull'aereo, decollato per la tournée estiva in Asia e Australia, l'unico acquisto era Ricci. Troppo poco, dopo l'ultima stagione deludente e la cessione di Reijnders. Nonostante l'arrivo di Allegri e Tare, certi metodi restano gli stessi, come dimostrano le lungaggini sul centravanti e su Jashari. Anche se lo svizzero sembra in avvicinamento: non è stato convocato dal Bruges per la Supercoppa belga. Ma le perplessità nel mondo Milan restano".