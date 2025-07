Intervistato dal Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona ha chiarito come la squadra di Flick sia al completo

