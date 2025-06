Pedullà – Lazio: Rovella, situazione in standby per due motivi

50 mln è la clausola rescissoria sul contratto di Rovella. Il calciatore della Lazio lo accostano all'Inter quando si parla della possibilità di cedere Calhanoglu. A Sportitalia Alfredo Pedullà ha riportato le parole del direttore sportivo della Lazio, Fabiani: «Ha una clausola rescissoria (da 50 milioni di euro, ndr). Dipendesse da noi non andrebbe via per nessuna cifra, così come per altri giocatori per cui abbiamo rifiutato offerta importanti» e ha poi spiegato che per ora la situazione del giocatore resta in standby.