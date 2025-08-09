Potrebbe essere determinante il mercato in uscita per riuscire a mettere in piedi l'offerta per il calciatore del Parma: servono almeno 35 mln

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 agosto 2025 (modifica il 9 agosto 2025 | 10:02)

Non c'è solo l'Inter su Giovanni Leoni. Il difensore e il suo futuro conquistano la prima pagina del Corriere dello Sport che scrive: "Leoni, lo sgarbo. Se Thiaw va al Newcastle Tare si lancia sul talento e il Milan può strapparlo ai nerazzurri". "Allegri - spiega ancora in prima il giornale - ha un ottimo rapporto con Cherubini, ds del Parma. Ausilio deve vendere Taremi e Asllani per tentare l'affondo".

Insomma Leoniè un obiettivo per le due milanesi che potrebbero dar vita ad un duello di mercato per il giovane difensore del Parma. Il club nerazzurro ci lavora da diverso tempo ma non ha ancora tentato un affondo perché deve lavorare sul mercato in uscita. Manca una cessione, Asllani o Taremi per arrivare al budget per l'offerta. L'Inter ha quindi bisogno di tempo e il Milan potrebbe inserirsi nella trattativa proprio il Milan che sta cedendo Thiaw. Il Newcastle sarebbe pronto a spendere 30 mln per il calciatore che però piace ad Allegri. Al momento quindi la proposta è stata rifiutata, ma se si alzasse la posta in palio la cessione arriverebbe e Tare punterebbe su Leoni. Il piano B del Milan è Comuzzo, della Fiorentina.

Il derby — "Il Parma fino ad ora ha respinto tutti gli assalti per il 18enne, ci sono stati sondaggi anche da parte del Liverpool, ma in generale ha detto no a diverse società estere. I ducali continuano a chiedere almeno 35 milioni di euro e soprattutto sperano di trattenere il giocatore per almeno un’altra stagione. Ma se dovesse arrivare davvero la proposta di Milan o Inter, Leoni chiederebbe al club di lasciarlo partire. Nelle idee del difensore la migliore soluzione per la sua crescita sarebbe quella di rimanere in serie A e giocare in una big per diventare poi una colonna della nazionale italiana. Al momento Leoni non sta spingendo per andare via, sta rispettando la volontà del Parma e attende le mosse delle due formazioni milanesi", si legge nell'articolo del giornale romano dedicato al giovane talento italiano.

Giovanni è considerato un grande talento in prospettiva e ha dimostrato di essere pronto a giocare in grandi squadre. Gli addetti ai lavori ritengono che potrebbe diventare tra i giocatori più ambiti nel giro di qualche tempo. Chivu lo ha lanciato, gli ha dato grandissima fiducia al Parma e per questo il ragazzo gli sarà sempre riconoscente. Ma il derby è scattato e riuscirà ad acquistarlo chi riuscirà ad offrire al Parma 35 mln per primo. Per questo accelerare sulle cessioni potrebbe essere determinante.

(Fonte: Corriere dello Sport)