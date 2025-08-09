"I fari sono tutti puntati su due Leoni (per un'eventuale uscita) e su Sebastiano Esposito (per un'eventuale entrata): le trattative sono con l'Inter in entrambi i casi ma le due parti giurano a ripetizione che non c'è collegamento tra i due affari. E allora partiamo da Leoni: l'Inter fatica a immaginare un investimento di oltre 40 milioni per un giovane di 18 ani. Che però Chivu, un passato (breve) nel Parma e ora già lanciato nel calcio di altissimo livello con il club nerazzurro, conosce bene. E, come si dice in questi casi, garantisce per lui. Del resto Chivu di difensori se ne intende e quindi la sua «raccomandazione» vale molto, moltissimo. E l'Inter sta facendo di tutto per accontentarlo, con cessioni importanti (l'ultima dovrebbe essere quella di Taremi in Premier League) per fare cassa e arrivare a quei 40 milioni richiesti dal Parma. Perlomeno così si narra. Va detto comunque che il Parma non ha cambiato linea: Leoni è sempre tra i titolari nelle fasi di questo precampionato e viene sempre utilizzato, senza mai risparmiarlo. Quindi il Parma manda un messaggio chiaro: la cessione di Leoni non è certo scontata. Nemmeno a 40 milioni", scrive la Gazzetta di Parma.