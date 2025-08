Oggi l'Atalanta ha rifiutato ufficialmente la proposta dell'Inter per Lookman ma la questione non è finita qui

Oggi l'Atalanta ha rifiutato ufficialmente la proposta dell'Inter per Lookman ma la questione non è finita qui.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Atalanta non considera Lookman incedibile e ora si aspetta una mossa dell'Inter per avvicinarsi alla richiesta di 50 mln di euro.

L'Inter, poi, segue anche Frendrup per il centrocampo ma al momento non c'è una trattativa concreta, visto che il club nerazzurro è concentrato sulla trattativa per Lookman.