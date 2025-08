Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lookman potrebbe anche diventare un'opzione concreta per il Napoli

Oggi l'Atalanta ha respinto l'offerta dell'Inter per Ademola Lookman del valore di 45 mln di euro bonus compresi.

Massimo Ugolini, giornalista, a Sky Sport ha spiegato come Lookman potrebbe anche diventare un'opzione per il Napoli:

"Può essere più di una suggestione, il Napoli cerca un esterno offensivo, Lookman garantisce qualità, assist e gol. Napoli non si è mosso ancora ma oggi è stata una giornata importante e non dimentichiamo che se il Napoli perderà Raspadori, il Napoli dovrebbe prendere un attaccante per riempire il reparto offensivo"