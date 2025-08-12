"In attesa che si dispieghi la telenovela Lookman, e che la strategia dell’una e dell’altra parte possa generare i frutti sperati, c’è un altro nome che sta per entrare di gran carriera tra i protagonisti assoluti delle cronache di queste due settimane. Si tratta del difensore del Parma Giovanni Leoni. Classe 2006, e le chiare sembianze del predestinato fanno di lui l’oggetto del desiderio della stessa Inter e di top club di Premier League come il Liverpool che stanno ponderando se procedere o meno ad un contatto diretto con il suo club di appartenenza. Sirene provenienti dal fronte Reds si dicono certe che i nerazzurri abbiano dalla loro parte il vantaggio difficilmente colmabile fornito dalla preferenza del diretto interessato e dalla consapevolezza che il passaggio migliore per il suo percorso di crescita sia quello di affermarsi in un top club guidato dello stesso allenatore che lo ha di fatto lanciato nel grande calcio solo qualche mese fa", spiega Sportitalia.