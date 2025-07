Il Parma vorrebbe trattenere il difensore per un'altra stagione e il club nerazzurro proverà ad andare incontro a questa esigenza

Andrea Della Sala Redattore 5 luglio 2025 (modifica il 5 luglio 2025 | 10:32)

L'obiettivo numero uno per la difesa dell'Inter è Giovanni Leoni del Parma. Chivu vorrebbe portarlo a Milano, ma non sarà una trattativa semplice. Sul giocatore c'è una grossa concorrenza e il club gialloblù non sembra volersene privare a cuor leggero.

"Per quanto riguarda la difesa, c’è un nome che convince tutti e per cui proprio Chivu sta spingendo con insistenza, avendolo promosso titolare a Parma. Si stratta, ovviamente, di Leoni. Che, però, è corteggiato anche da altre squadre: il Milan, soprattutto, ma anche la Juventus e qualche club di Premier. Il vero problema è il muro alzato da Krause: vuole trattenere il suo gioiello per un’altra stagione, per portare a casa ancora più soldi la prossima estate. Ecco perché, adesso, si parla di una valutazione ben superiore ai 30 milioni", racconta il Corriere dello Sport.

"Chiaro che in casa nerazzurra ci sia il rammarico per non averlo preso un anno fa. Ma lo stop alla trattativa fu provocato da una serie di incomprensioni con i dirigenti della Sampdoria. Ora, però, Marotta, Ausilio e Baccin non vogliono farselo sfuggire, tanto da essere disposti a lasciarlo per un altro al Tardini, pur di essere certi di acquistarlo. Già, ma l’alternativa, allora? Mosquera, dopo l’affondo dell’Arsenal, sembra tramontato. Resta in piedi De Winter, per cui il Genoa chiede una trentina di milioni. Con il club rossoblù, peraltro, l’Inter sta trattando il prestito di Valentin Carboni", aggiunge il quotidiano.