"Il Liverpool va all’assalto di Giovanni Leoni. I dirigenti dei Reds, su precisa indicazione dell’allenatore Arne Slot, seguono da vicino il giovane difensore del Parma, tengono i contatti con i suoi agenti e hanno aperto un dialogo con il club di Kyle Krause. Ormai a un passo dall’acquisto di Marc Guehi del Crystal Palace, i campioni d’Inghilterra non intendono chiudere il loro faraonico mercato e puntano dritto al diciottenne centrale emiliano. Finora non è stata formulata alcuna offerta, ma si sa che il Parma si siede al tavolo della trattativa se l’interlocutore è disposto a mettere sul piatto almeno 40 milioni di euro. E’ quella la cifra «irrinunciabile», la «proposta indecente» alla quale non si potrebbe dire di no e probabilmente anche il presidente Krause si convincerebbe che la vendita è un buon affare. Dall’Italia, a parte le tante parole spese sul giocatore e le manifestazioni d’interesse più o meno ufficiali, non sono arrivate proposte allettante. L’Inter, il Milan e la Juve non hanno mai nascosto il loro apprezzamento per Leoni, ma al momento non hanno ancora formulato alcuna strategia d’acquisto. E’ questa la ragione dell’accelerata del Liverpool, che vorrebbe battere la concorrenza delle big del nostro Paese e assicurarsi quello che Slot ritiene essere uno dei più forti difensori della sua generazione", scrive La Gazzetta dello Sport.