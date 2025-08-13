FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Romano: “Liverpool, accordo raggiunto con Guehi. Ma questo non esclude Leoni”

calciomercato

Romano: “Liverpool, accordo raggiunto con Guehi. Ma questo non esclude Leoni”

Romano: “Liverpool, accordo raggiunto con Guehi. Ma questo non esclude Leoni” - immagine 1
I Reds sono vicini alla definizione dell'acquisto del centrale del Crystal Palace, ma rimangono in corsa per il difensore del Parma
Fabio Alampi Redattore 

Liverpool scatenato in questa fase di mercato: i Reds puntano a rinforzare la propria difesa e sono pronti a chiudere dei colpi importanti. Il primo, come riporta Fabrizio Romano, è Marc Guehi: accordo raggiunto con il difensore del Crystal Palace, si proverà ora a trovare l'intesa economica tra i club.

Romano: “Liverpool, accordo raggiunto con Guehi. Ma questo non esclude Leoni”- immagine 2
Getty Images

Il suo eventuale arrivo, tuttavia, non eslude altri nomi per la difesa. Su tutti Giovanni Leoni, centrale del Parma finito nel mirino di mezza Europa.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA