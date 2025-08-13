Liverpool scatenato in questa fase di mercato: i Reds puntano a rinforzare la propria difesa e sono pronti a chiudere dei colpi importanti. Il primo, come riporta Fabrizio Romano, è Marc Guehi: accordo raggiunto con il difensore del Crystal Palace, si proverà ora a trovare l'intesa economica tra i club.
Romano: “Liverpool, accordo raggiunto con Guehi. Ma questo non esclude Leoni”
I Reds sono vicini alla definizione dell'acquisto del centrale del Crystal Palace, ma rimangono in corsa per il difensore del Parma
Il suo eventuale arrivo, tuttavia, non eslude altri nomi per la difesa. Su tutti Giovanni Leoni, centrale del Parma finito nel mirino di mezza Europa.
