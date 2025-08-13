I Reds sono vicini alla definizione dell'acquisto del centrale del Crystal Palace, ma rimangono in corsa per il difensore del Parma

Liverpool scatenato in questa fase di mercato: i Reds puntano a rinforzare la propria difesa e sono pronti a chiudere dei colpi importanti. Il primo, come riporta Fabrizio Romano, è Marc Guehi: accordo raggiunto con il difensore del Crystal Palace, si proverà ora a trovare l'intesa economica tra i club.