Fabio Alampi Redattore 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 13:32)

La trattativa Lookman non sta andando secondo i piani dell'Inter: la dirigenza nerazzurra sperava di chiudere il tutto in pochi giorni, consegnando a Chivu il rinforzo in grado di dare nuove opzioni per il reparto avanzato. L'Atalanta, tuttavia, non ha alcuna intenzione di concedere sconti, e per questo motivo i vertici interisti stanno cominciando a guardarsi intorno in cerca di alternative. Il nome più ricorrente è quello di Christopher Nkunku, attaccante classe '97 del Chelsea.

Secondo L'Equipe, l'Inter sarebbe in trattativa da diversi giorni con i rappresentanti del francese per definire le possibili modalità di un suo arrivo a Milano. Il giocatore non è centrale dei piani di Maresca, e potrebbe valutare l'idea di lasciare Londra. Nkunku sa di trovarsi in una fase cruciale della sua carriera, e vuole trovare spazio anche in Nazionale: per questo motivo il suo entourage è al lavoro per trovare una soluzione. In passato si è parlato di un interesse di Bayern Monaco e Liverpool, ma per il momento non ci sono stati sviluppi.