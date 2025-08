"Nelle ultime ore è arrivata la risposta ufficiale dell'Atalanta per Lookman, per l'Atalanta, come dicevo fin dall'inizio, 40 mln non sarebbero bastati ma non sono bastati neanche 42 di parte fissa + 3 di bonus. È importante spiegare parte fissa e bonus, per l'Atalanta è importante avere una parte fissa elevata. L'Atalanta non ha fatto un prezzo, la valutazione però è superiore all'offerta fatta dall'Inter e non di poco. Ora è da vedere se l'Inter deciderà di fare un ulteriore sforzo per avvicinarsi alle richieste del club bergamasco. L'Atalanta non ha un patto economico di uscita con gli agenti di Lookman, non c'è mai stato questo patto"