Il club lariano ha comunicato in una lettera a Marotta che non avrebbe lasciato partire il suo allenatore che non ha voluto forzare la mano

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 giugno 2025 (modifica il 6 giugno 2025 | 15:31)

È stato uno degli eroi del Triplete e sarà il nuovo allenatore dell'Inter. Christian Chivu è stato scelto dopo che "il Como non ha abbassato di un centimetro il baluardo eretto a protezione di Cesc Fabregas".

Proprio a proposito del mancato arrivo dello spagnolo il quotidiano La Stampa aggiunge: "L’incontro di mercoledì sera a Londra tra Fabregas e Piero Ausilio sembrava lo spiraglio di una possibile intesa. In realtà è rimasto l'unico episodio di una trattativa che non poteva decollare di fronte alla fermezza del Como, comunicata con una lettera all’Inter due giorni fa. Fabregas non ha voluto forzare, essendo anche detentore di quote del club. È un episodio che riscrive le logiche complessive del calcio italiano: una società di provincia ha potuto tenere testa a una grande metropolitana grazie alla forza economica enorme della sua proprietà anglo-indonesiana. Fabregas rimane per portare il Como in Europa".

Sulla scelta del nuovo allenatore dell'Inter si legge: "Chivu, invece, dovrà prendere in mano l’Inter in un momento difficilissimo, dopo l’addio di Inzaghi e la tremenda mazzata della finale di Champions League persa malamente col Psg. Ha fatto la gavetta nel vivaio nerazzurro, vincendo uno scudetto Primavera. Poi ha debuttato tra i professionisti alla guida del Parma prendendo il posto di Fabio Pecchia lo scorso febbraio e salvando i gialloblù. Ieri mattina avrebbe dovuto firmare il prolungamento fino al 2027 con il Parma, convinto che ormai l’Inter avesse fatto altre scelte. Invece, in poche ore, è cambiato tutto: ha superato Patrick Vieira nella griglia dei papabili e si è preso la panchina dei vice-campioni d’Europa".

(Fonte: La Stampa)