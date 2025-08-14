Libero svela: “Ecco perché l’Inter in questi giorni è ferma per Lookman!”

L’Inter riflette su Ademola Lookman. Valutazioni in corso da parte dei dirigenti nerazzurri sull’attaccante, fa sapere l’edizione odierna di Libero. “Negli ultimi giorni non sono stati mossi passi in avanti per Lookman, anche perché l’Atalanta parte da una valutazione di 50 milioni più bonus.
Chissà che non possa aiutare qualche uscita. L’indiziato numero uno è Kristjan Asllani: lui vorrebbe restare in nerazzurro, ma il Torino ci prova, con il Bologna sullo sfondo”, si legge.
Seguiranno aggiornamenti su Lookman in entrata e su Asllani in uscita, restano due fronti caldi in questa settimana di Ferragosto.
