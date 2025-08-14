Moretto annuncia: “Lookman? Importante novità che arriva dall’Inter”

Mancano poco più di due settimane alla fine del mercato e la situazione Lookman -Inter, al momento, non si è ancora sbloccata. Le parti sono ancora lontane dall'accordo per il semplice fatto che l'Inter non ha avuto più riscontri dall'Atalanta che è alla ricerca di un sostituto di Retegui prima di poter valutare la cessione di Lookman.

"C'è un importante aggiornamento per quanto riguarda il futuro di Ademola Lookman che arriva dall'Inter. L'informazione che disponiamo in questo momento è che, ad oggi, l'Inter non è intenzionata ad alzare la posta per Lookman. Crede che 45 mln bonus compresi sia un'offerta soddisfacente, sia abbastanza e non ci risulta che l'Inter voglia alzare il budget e l'offerta per Lookman. Vedremo perché l'Atalanta non ha dato apertura, vedremo come si evolverà il tema ma la situazione Inter-Lookman è congelata, in stand-by e l'Inter sta valutando anche piani alternativi"