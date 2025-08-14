Mancano poco più di due settimane alla fine del mercato e la situazione Lookman-Inter, al momento, non si è ancora sbloccata. Le parti sono ancora lontane dall'accordo per il semplice fatto che l'Inter non ha avuto più riscontri dall'Atalanta che è alla ricerca di un sostituto di Retegui prima di poter valutare la cessione di Lookman.
calciomercato
Moretto annuncia: “Lookman? Importante novità che arriva dall’Inter”
Atalanta che ha rifiutato l'offerta dell'Inter di 45 mln, bonus compresi, per Lookman, in attesa di capire la nuova richiesta della Dea e se, nel caso, l'Inter rilancerà. Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha riportato aggiornamenti:
"C'è un importante aggiornamento per quanto riguarda il futuro di Ademola Lookman che arriva dall'Inter. L'informazione che disponiamo in questo momento è che, ad oggi, l'Inter non è intenzionata ad alzare la posta per Lookman. Crede che 45 mln bonus compresi sia un'offerta soddisfacente, sia abbastanza e non ci risulta che l'Inter voglia alzare il budget e l'offerta per Lookman. Vedremo perché l'Atalanta non ha dato apertura, vedremo come si evolverà il tema ma la situazione Inter-Lookman è congelata, in stand-by e l'Inter sta valutando anche piani alternativi"
© RIPRODUZIONE RISERVATA