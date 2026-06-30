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Libero – Inter, solo informazioni per Khalaili. E per la difesa ai nerazzurri piace…

L'edizione odierna di Libero parla anche del mercato dell'Inter e dei due nomi più caldi di casa nerazzurra in questi giorni
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'edizione odierna di Libero parla anche del mercato dell'Inter e dei due nomi più caldi di casa nerazzurra in questi giorni, ovvero Chalobah e Khalaili. Scrive il quotidiano:

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"Il Como è il club che viaggia più spedito, anche su obiettivi delle storiche big: sistemato Nico Paz, si è messo in contatto con il Chelsea per Chalobah (26 anni, 'ma per ora non c'è negoziazione', sempre Ludi), centrale difensivo che da tempo piace all'Inter. L'offerta da 25 milioni non basta: ne servono 30 più 5 di bonus".

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"Trenta è la richiesta anche per Khalaili (21, esterno destro) da parte dell'Union Saint-Gilloise, motivo per il quale il Napoli, che prima deve vendere, si è arenato mentre l'Inter per ora ha soltanto raccolto informazioni".

(Fonte: Libero)

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