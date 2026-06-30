Il Real Madrid continua a lavorare sul mercato in entrata per apportare i ritocchi richiesti da José Mourinho all'attuale rosa

Il Real Madrid continua a lavorare sul mercato in entrata per apportare i ritocchi richiesti da José Mourinho all'attuale rosa. Tuttavia, ogni operazione resta subordinata alle cessioni, sia per motivi economici sia per il numero limitato di posti disponibili nella rosa della prima squadra. Il quotidiano spagnolo AS apre così il suo articolo sul possibile assalto del Real Madrid per Alessandro Bastoni.

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"Il reparto che preoccupava maggiormente il tecnico portoghese e la direzione sportiva del club era la difesa, come confermano gli arrivi di Konaté, Cucurella e Dumfries. Il piano, come raccontato nelle scorse settimane, non si è però esaurito qui: l’obiettivo è completarlo con un altro difensore centrale. Per questo i dirigenti madridisti si stanno già muovendo attorno ad Alessandro Bastoni, 27 anni.

I rapporti tra Inter e Real Madrid sono eccellenti, come dimostrato anche dalla recente amichevole disputata al Bernabéu tra le leggende dei due club. Anche per questo non è ancora stato ufficializzato il trasferimento di Dumfries. Il club italiano è a conoscenza dell’interesse del Real Madrid per Bastoni e, soprattutto, della volontà del difensore di cambiare aria. Non si tratta di una novità: già durante la stagione l’Inter aveva autorizzato Bastoni a trattare il proprio futuro. Il giocatore, infatti, aveva avuto contatti con il Barcellona, senza però arrivare a un’intesa.

Il club nerazzurro considera possibile la partenza di Bastoni e sa bene che il Real Madrid vuole provare a prenderlo. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile interesse dell’Inter per Nico Paz, ma si trattava di un’operazione impossibile sotto ogni punto di vista. Il dialogo tra i due club è continuo e diretto, una linea che il Real Madrid sta portando avanti per tutta l’estate.

A qualche settimana dalla fine della stagione, la situazione del difensore italiano è cambiata sensibilmente, fino a farlo diventare uno dei profili preferiti da Mourinho per rinforzare il centro di una retroguardia ancora tutt’altro che sistemata. Quando Bastoni aveva parlato con il Barcellona, nessuno immaginava un ritorno del tecnico portoghese al Real Madrid. Ora lo scenario è molto diverso e il centrale avrebbe messo tutto in stand-by pur di vestire la maglia blanca.

Il nazionale italiano sa già in prima persona che il Real Madrid vuole acquistarlo, ma è anche consapevole che l’eventuale operazione non si risolverà in tempi brevi. Il quadro cambia quasi di giorno in giorno. L’ultima novità riguarda l’infortunio di Schlotterbeck: meno grave di quanto sembrasse inizialmente, ma comunque sufficiente per allontanarlo dalla corsa alla maglia del Real Madrid. Bastoni lo sa e accetta l’idea che la partita sia ancora tutta da scrivere: per ora deve aspettare.

Il profilo di Bastoni corrisponde perfettamente a ciò che Mourinho aveva chiesto: un centrale esperto, competitivo e pronto per essere titolare fin da subito. Per il momento resta in attesa che l’operazione possa concretizzarsi. La cifra potrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro. L'operazione è in moto"