Libero – Lookman, l’unico ad avere fretta è il giocatore: “Non attese novità in settimana”

L'Inter sta aspettando che l'Atalanta faccia una valutazione ufficiale del giocatore. Il club bergamasco aspetta il giocatore
Andrea Della Sala Redattore 

Nessuna novità imminente per quanto riguarda la trattativa Lookman. L'Inter attende una mossa dall'Atalanta che attende le decisioni del giocatore.

"Ademola Lookman continua a essere protagonista della principale telenovela di calciomercato. Ieri, per il terzo giorno consecutivo, il nigeriano non si è presentato a Zingonia: pare che sia fuori dall'Italia, da qualche parte a lavorare da solo per recuperare dal problema al polpaccio accusato qualche settimana fa. Le posizioni delle parti in causa sono chiare: Lookman non vuole più giocare per l'Atalanta e sta spingendo per la cessione all'Inter in maniera poco ortodossa; la Dea non si fa prendere dal panico e continua ad attendere un'altra mossa da parte del calciatore, un rilancio dell'Inter o un'offerta dall'estero; l'Inter aspetta che l'Atalanta faccia il prezzo per poi eventualmente ritoccare la sua offerta da 42 milioni più 3 di bonus. Insomma, nessuno sembra avere particolare fretta in questo frangente, a parte Lookman che non vuole altra squadra all'infuori dei nerazzurri di Milano. Non sono attese novità a stretto giro di posta, più probabile che qualcosa si muova all'inizio della prossima settimana", scrive Libero.

