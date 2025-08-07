"Ademola Lookman continua a essere protagonista della principale telenovela di calciomercato. Ieri, per il terzo giorno consecutivo, il nigeriano non si è presentato a Zingonia: pare che sia fuori dall'Italia, da qualche parte a lavorare da solo per recuperare dal problema al polpaccio accusato qualche settimana fa. Le posizioni delle parti in causa sono chiare: Lookman non vuole più giocare per l'Atalanta e sta spingendo per la cessione all'Inter in maniera poco ortodossa; la Dea non si fa prendere dal panico e continua ad attendere un'altra mossa da parte del calciatore, un rilancio dell'Inter o un'offerta dall'estero; l'Inter aspetta che l'Atalanta faccia il prezzo per poi eventualmente ritoccare la sua offerta da 42 milioni più 3 di bonus. Insomma, nessuno sembra avere particolare fretta in questo frangente, a parte Lookman che non vuole altra squadra all'infuori dei nerazzurri di Milano. Non sono attese novità a stretto giro di posta, più probabile che qualcosa si muova all'inizio della prossima settimana", scrive Libero.