Nei giorni scorsi sono emersi diversi nomi tra le alternative a Lookman per l'Inter, qualora la trattativa con l'Atalanta deflagrasse e non andasse a buon fine.
"L’Inter chiede di conoscere la richiesta della Dea, che però non arriva", spiega il CorSera sulla valutazione di Lookman
"A Bergamo continua a tenere banco il caso Lookman. A Zingonia si sono perse le sue tracce, è rottura totale. L’Atalanta al momento non prende provvedimenti, ma l’affare è in una fase di stallo: da Bergamo attendono un rilancio, l’Inter chiede di conoscere la richiesta della Dea, che però non arriva", spiega il Corriere della Sera che poi fa un nome a sorpresa:
"Come alternativa per Marotta, Sancho è il nome più forte: allo United lo spazio è poco, c’è solo un anno di contratto e sarebbe un ingresso relativamente giovane: 25 anni", conferma il CorSera.
