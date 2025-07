Arrivano importanti aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman . Queste le novità delle ultime ore raccontate da Fabrizio Romano su YouTube: "Confermiamo che oggi l'Inter ha contattato direttamente l'Atalanta confermando la volontà di una proposta da 40 milioni di euro: a quella cifra ci arriva in prestito con obbligo di riscatto, formula che non fa impazzire l'Atalanta, che vorrebbe un titolo definitivo anche a livello di termini di pagamento.

L'Atalanta considera i 40 milioni la cifra d'uscita per Lookman per i club stranieri, non per gli italiani: l'Inter insiste su questa promessa di un anno fa per chiudere a queste cifre. L'Atalanta sotto i 50 non vuole darlo in Italia, l'Inter insiste sulla sua posizione in base a quel patto.