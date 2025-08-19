Ademola Lookman è tornato a Bergamo: ecco la decisione dell'Atalanta, si allenerà da solo fino alla chiusura del mercato

Alessandro Cosattini Redattore 19 agosto 2025 (modifica il 19 agosto 2025 | 17:52)

Ademola Lookman è tornato a Bergamo. Dopo 15 giorni, l'attaccante è ricomparso a Zingonia in queste ore. Il sito di Sky Sport ha fatto il punto su quanto accaduto e su cosa succede adesso tra campo e mercato:

"La scena se l’è presa tutta il nigeriano, uscito dai radar bergamaschi domenica 3 agosto; come se niente fosse ha salutato tutti, si è cambiato e ha svolto allenamento differenziato sul campo, perché la condizione, dopo l’infortunio al polpaccio di metà luglio, è tutta da conquistare.

Ademola si allenerà da solo con un preparatore fino alla chiusura del mercato (1 settembre), poi si vedrà, a meno che nel frattempo non arrivino offerte dall'estero. O che l'Inter non (ri)cambi idea.

A scortare Lookman al centro Bortolotti c’erano il padre e un amico, e non è passato inosservato il procuratore, che già un anno fa di questi tempi aveva indotto il suo assistito a forzare la mano per andarsene. Al di là dei provvedimenti del club - verrà multato e gli verrà decurtato lo stipendio per i giorni di assenza - non sembrano esserci molti margini per ricomporre la frattura con la società e l’ambiente e lasciarsi tutto alle spalle, inclusa la scelta poco astuta di cancellare dai social le sue foto con la maglia nerazzurra. Nessuna risposta, ovviamente, il perché Lookman lo aveva ampiamente argomentato via social prima di sparire. E rivederlo con la maglia della Dea resta, al momento, un’ipotesi molto, ma molto remota", si legge.