L'attaccante dell'Atalanta Lookman resta la priorità, ma il club nerazzurro si sta guardando attorno qualora la trattativa non dovesse sbloccarsi l'affare. Marotta e Ausilio sono fiduciosi, ma sondano anche altre piste per l'attacco di Chivu.
Lookman, l’Inter aspetterà un’altra settimana: un nome in cima a tutte le altre opzioni
"Prima di virare con decisione verso altri lidi (nel mentre si lavora su obiettivi alternativi, su tutti un altro inglese come Jadon Sancho in uscita dello United), aspetteranno un’altra settimana che il cielo di Ademola si faccia un po’ più sereno", scrive La Gazzetta dello Sport.
