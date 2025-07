L'Atalanta ha presentato le nuove maglie per la prossima stagione e tra i modelli scelta nella squadra di Juric non c'è Lookman

L'Inter ha messo nel mirino Lookman e ha presentato un'offerta da 40 mln per l'attaccante dell'Atalanta. Cifra che, per il momento, non è sufficiente per il club bergamasco. Trattativa in stand by, il giocatore ha già reso noto di voler vestire la maglia dell'Inter.