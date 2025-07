L'Atalanta non molla, ma il club nerazzurro potrebbe anche alzare l'offerta economica per cercare di chiudere l'operazione in tempi brevi. Forte della volontà del giocatore di andare a Milano.

"I dirigenti nerazzurri hanno avuto l’ok da Oaktree per un investimento da 40 milioni di euro complessivi, quelli appunto scritti nella prima offerta formulata. La novità delle ultime ore è che questa cifra non sembra scolpita nella pietra come inizialmente filtrato.

Perché Marotta e Ausilio non vogliono portare la cosa troppo per le lunghe, per intendersi non vogliono restare appesi a lungo come accaduto lo scorso anno alla Juventus con Koopmeiners. A Bergamo, invece, sono certamente disposti a parlare di cessione ma alle loro condizioni, in qualche modo anche infastiditi dal comportamento dell’Inter e degli agenti del giocatore che hanno manovrato dietro le quinte. Se saranno schermaglie o posizioni in grado di complicare la trattativa, lo si capirà molto presto", si legge su La Gazzetta dello Sport.