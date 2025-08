L'Atalanta si è rassegnato a non vederlo più. Nessun certificato medico, nessuna giustificazione e nessuna decisione presa dal club bergamasco nei suoi confronti. Lookman era convinto che con uno strappo violento potesse accelerare i tempi del matrimonio con l'Inter. Così non è stato: i Percassi aspettano che la prima mossa la faccia il giocatore o un terzo attore. L'Atalanta - ha riferito da Skysport - non ha fretta ed è in posizione di attesa.

Le attenzioni sono rivolte in questo momento ad un blitz per prendere Retegui: dalla sua cessione è stato ricavato un tesoretto per un nuovo attaccante. Due in particolare i nomi che si fanno per rinforzare la squadra di Juric: Rodrigo Muniz del Fulham o Jean-Philippe Mateta in forza al Crystal Palace. Ma non sono gli unici sul taccuino dei dirigenti.