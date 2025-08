SM – Lookman, l’Atalanta lo attende lunedì: le prossime mosse dell’Inter

Stallo nella trattativa per Ademola Lookman: l'Atalanta ha rifiutato l'ultima proposta dell'Inter, e l'attaccante nigeriano - per il momento - rimane a Bergamo. Il giocatore, attualmente indisponibile per un infortunio al polpaccio, secondo Sport Mediaset è atteso di nuovo in gruppo tra lunedì e martedì. Da capire che atteggiamento terrà Lookman: di collaborazione, come fino a ieri prima del no dell'Atalanta all'Inter, o di ostruzionismo, come accaduto un anno fa quando era nel mirino del Paris Saint-Germain e come la cancellazione dei post social sembra suggerire?