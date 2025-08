Lookman è l'obiettivo numero per l'Inter di Chivu. La trattativa va avanti da tempo, ma oggi potrebbe essere una giornata cruciale: è attesa la risposta dell'Atalanta all'offerta presentata dall'Inter per l'attaccante.

"Parte delle operazioni in entrata sono state anticipate (Sucic, Luis Henrique e Bonny), ora la priorità è Lookman, poi si passerà alla "fase 2". La questione riguardante l'anglo-nigeriano potrebbe risolversi a giorni. L'Inter ha chiesto una risposta entro oggi all'Atalanta alla proposta da 45 milioni, bonus compresi: la Dea dirà di no, ma la porta resta aperta e basta poco per andare a segno. La trattativa potrebbe chiudersi a quota 48, di cui almeno 45 di base fissa. Marotta e Ausilio non hanno approfondito il capitolo alternative perché hanno già in mano il "sì" del giocatore e la distanza sul cartellino non è incolmabile", scrive il Giorno.