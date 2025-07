Sono ore decisive sul fronte Ademola Lookman : la nuova offerta da 42 milioni più 3 di bonus da parte dell'Inter è stata formalizzata, ora l'Atalanta dovrà decidere cosa fare. Aggiorna in merito Tuttosport: "Gli ottimi rapporti tra i due club e il fatto che l’Atalanta avesse già messo in conto il sacrificio di Lookman sono due fattori che possono essere determinanti per far sì che in pochi giorni tutti i tasselli possano combaciare.

Per questo motivo a Bergamo stanno riflettendo sulla proposta: non soddisfa le richieste fatte, però - come sottolineato - agli atti esiste pure la promessa fatta al giocatore di lasciarlo partire qualora arrivassero per lui proposte degne di essere prese in considerazione e quella portata dall’Inter è assolutamente congrua al valore del nigeriano. Trattativa alla luce del sole, quella per Lookman che - non poteva essere altrimenti - ha accolto con favore il passo fatto dall’Inter per limare le distanze tra le parti".