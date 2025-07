Tra Inter e Atletico

“Resta molto intricata la situazione in uscita che riguarda Lookman. Nonostante qualcuno parli di offerte da 4 milioni di euro per prolungare il contratto in essere, il ragazzo sta recuperando dal problema al polpaccio e l'Inter aspetta dietro alla proposta da 40 milioni di prestito con obbligo avanzata la scorsa settimana. Intanto, l'Atletico Madrid ha ceduto Lino in Brasile e adesso potrebbe arrivare con una proposta importante a Zingonia.