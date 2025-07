L'Inter sta spingendo forte per Lookman . La trattativa con l'Atalanta entrerà nel vivo, ma è importante come siano cambiate le strategia nel club nerazzurro. Oaktree ha voluto dare un'accelerata al mercato in entrata.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Nonostante l’indirizzo dirigenziale interista fosse inizialmente diverso, a Milano la cessione preventiva in attacco non serve più: l’Inter è, infatti, decisa a spingere su Lookman ancora prima di fargli spazio. Per liberarsi di Taremi e Sebastiano Esposito ci sarà tempo, intanto si cerca il colpo grosso da affiancare alla ThuLa. L’ok al presidente Marotta e al ds Ausilio per accelerare la pratica è arrivato, come sempre, da Oaktree, proprietario e deus ex machina".