Pizzi: “Ecco cosa ne penso di Lookman all’Inter. Bisseck? Alcuni errori di gioventù ma…”

"Non è un trequartista puro, però è un giocatore che ama gli spazi e da mezzala lo vedo meglio, anche in un centrocampo a tre", dice Pizzi su Frattesi

"Lookman? E' un giocatore che farebbe comodo non solo all'Inter ma a tutti i top club. In questo momento Lautaro, Thuram e Pio Esposito sono una batteria di attaccanti che hanno fisicità, gol, intraprendenza, probabilmente Lookman è quello che ha più imprevedibilità nell'uno contro uno. E' diverso da quelli in rosa e forse potrebbe servire per questo. Thuram nel Borussia Moenchengladbach giocava da attaccante esterno, ma con la sua fisicità ora è stato avvicinato alla porta. Riportarlo sulla fascia potrebbe essere un'idea per aprire le difese avversarie, con Lookman dall'altra parte".