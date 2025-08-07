La domanda ora è questa: chi l'ha visto? Per il terzo giorno di fila Ademola Lookman si è reso irreperibile, aggiungendo così altro pepe alla telenovela dell'estate. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione tra Atalanta e Inter: "Per il terzo giorno consecutivo Ademola Lookman non si è presentato a Zingonia senza giustificazione. E per il terzo giorno consecutivo la domanda che si rincorre è: dove si trova? Le suggestioni e le voci si inseguono da ormai 72 ore e non ci sono elementi per posizionarlo sulla mappa. L'unica cosa che si può dire con un filo di consistenza in più è che non sia a Bergamo".