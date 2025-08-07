La domanda ora è questa: chi l'ha visto? Per il terzo giorno di fila Ademola Lookman si è reso irreperibile, aggiungendo così altro pepe alla telenovela dell'estate. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione tra Atalanta e Inter: "Per il terzo giorno consecutivo Ademola Lookman non si è presentato a Zingonia senza giustificazione. E per il terzo giorno consecutivo la domanda che si rincorre è: dove si trova? Le suggestioni e le voci si inseguono da ormai 72 ore e non ci sono elementi per posizionarlo sulla mappa. L'unica cosa che si può dire con un filo di consistenza in più è che non sia a Bergamo".
Lookman, chi l’ha visto? L’Inter aspetta e ha una convinzione, l’Atalanta non lo multa ma…
La posizione dell'Atalanta—
"L'Atalanta ha scelto di mantenere un profilo basso, non intende "alzare il volume" in questa fase e preferisce aspettare. Ma più che aspettare un suo ritorno, aspetta di prendere provvedimenti nei suoi confronti. In fin dei conti Lookman è un tesserato della società che ha fatto perdere le sue tracce da 72 ore. Tre allenamenti saltati consecutivamente aprono lo scenario della sospensione dello stipendio previsto dall'accordo collettivo tra Assocalciatori e Lega Nazionale Professionisti. Ma non è un meccanismo che scatta automaticamente. Serve l'apertura del procedimento da parte dell'Atalanta che al momento preferisce restare in attesa. Così come preferisce non multare per il momento il giocatore".
Inter, attesa e convinzione—
"Siamo in una situazione di stallo, una partita a scacchi che ogni giorno attende la mossa che possa sbloccare tutto. In casa interista sono convinti che arriverà il tempo del rilancio con una terza offerta via Pec che toccherà 45 milioni di parte fissa e successivi bonus per avvicinare i 50. Ma in viale della Liberazione pensano che serva un segnale della controparte per definire i contorni e la fattibilità dell'operazione".
