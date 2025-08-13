Si attendono novità sul fronte Ademola Lookman : l'Inter aspetta segnali per provare a rilanciare e chiudere definitivamente l'operazione oppure concentrarsi su altro. Spiega Tuttosport: "L’attaccante nigeriano continua la sua personale battaglia con la Dea ed è segnalato ancora a casa sua a Londra. Non sono con lui i suoi agenti che dopo un blitz in Spagna oggi saranno di nuovo in Italia, probabilmente proprio a Milano. Nella capitale inglese, però, potrebbe sbloccarsi il futuro di Lookman.

Luca Percassi, ad dell’Atalanta, si trova a Londra per provare a chiudere per il sostituto di Retegui, individuato in Muniz del Fulham. Se la trattativa andrà in porto - fra l'altro il Fulham per sostituire il brasiliano potrebbe andare su Taremi - l’Atalanta potrebbe finalmente riaprire i discorsi per Lookman, anche se Percassi non hanno più avuto contatti con Marotta e il club bergamasco continua a preferire una cessione all’estero.

L’Atalanta ufficialmente non ha ancora fatto un prezzo, ma potrebbero partire da 55 milioni. L’Inter, che è ferma all’offerta da 45 milioni complessivi, è in attesa ed è pronta a un eventuale rilancio che, fra bonus e un giovane come contropartita, potrebbe toccare quota 50. Basterà? Se ci sarà un’apertura a trattare, l’Inter affonderà, altrimenti a quel punto potrebbe cambiare obiettivo: Nkunku, Sancho o chissà, magari sposterà il budget altrove, per esempio in difesa dove anche col Monza sono emersi problemi e mancanza di freschezza atletica".