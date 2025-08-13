"L’Inter deve stare attenta: il Liverpool fa sul serio per Giovanni Leoni". Apre così l'articolo di Libero in merito al tentativo dei Reds per il difensore del Parma, nel mirino anche dell'Inter.
Inter-Lookman, le cifre si alzano? “L’Atalanta non vorrebbe cederlo per meno di…”
Gli inglesi hanno aumentato i contatti con il Parma che potrebbe dire sì a fronte di un'offerta da 35 mln di euro, bonus compresi. "Tanti soldi, che l’Inter non può spendere prima di effettuare qualche cessione. In questo senso, può aiutare il Torino, interessato a Kristjan Asllani(23 anni): non è incedibile, ma vuole riflettere sulla destinazione granata. Un altro motivo che spinge l’Inter ad attendere perla questione Leoni è, ovviamente, l’intrigo Ademola Lookman", commenta Libero che poi aggiunge:
"Il 27enne dell’Atalanta rappresenta la priorità di Marotta, ma la Dea vorrebbe cedere il suo attaccante solo all’estero e non per meno di 50 milioni: i prossimi giorni saranno decisivi (intanto l’Atalanta è a un passo da Rodrigo Muniz, 24enne attaccante del Fulham, per un affare da oltre 40 milioni). Sempre per quanto riguarda il mercato in entrata dell’Inter, non trova conferme la voce circolata nelle scorse ore sulla trattativa per Maghnes Akliouche (23), considerato intoccabile dal Monaco".
