Lookman, CorSera: “Oggi risposta Atalanta ma da Bergamo filtra pessimismo. E Ademola…”

Inter e Atalanta sono ancora in contatto e la trattativa per Lookman sta entrando nella fase decisiva.

"L’Atalanta ufficialmente non ha ancora replicato (il tetto per la vendita è fissato a 50 milioni), ma da Bergamo filtra pessimismo. Oggi è attesa la risposta. In caso di fumata nera la palla passerebbe a Lookman: si metterà a disposizione per le amichevoli che inizieranno sabato 2 agosto a Lipsia, in casa della Red Bull oppure farà ostruzionismo?", si domanda poi il quotidiano che ribadisce la volontà del calciatore di approdare all'Inter: