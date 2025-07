Repubblica non usa giri di parole parlando della questione Ademola Lookman : " Lookman è quasi dell'Inter , perché resta ormai soltanto una membrana sottile di cinque milioni a separare il Pallone d'oro africano dal passaggio da una maglia nerazzurra all'altra", scrive il quotidiano, a cui risulta una chiusura ormai vicina dell'operazione per l'attaccante.

Si legge: "Marotta ha alzato l'offerta a 45 milioni, per la precisione 42 di parte fissa più 3 di bonus, sapendo tuttavia che quasi certamente non sarà sufficiente, perché l'Atalanta è una società che non deroga: fissa un prezzo e non mercanteggia, al massimo concede qualche margine di elasticità sui dettagli, tipo appunto i bonus o le formule di pagamento.