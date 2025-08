Ademola Lookman mantiene la sua posizione: non ha più intenzione di presentarsi a Zingonia, la sua volontà è quella di lasciare l'Atalanta

Marco Astori Redattore 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 08:46)

Ademola Lookman mantiene la sua posizione: non ha più intenzione di presentarsi a Zingonia, la sua volontà è quella di lasciare l'Atalanta in direzione Inter. Viene smentita, però, dal Corriere di Bergamo, una notizia uscita ieri in merito al giocatore che avrebbe già svuotato l'armadietto: "Niente Range Rover blu metallizzata neanche ieri a Zingonia: la testa piena di treccine di Lookman non ha fatto capolino dal lato destro dell’auto con guida all’inglese al Centro Bortolotti per raggiungere i compagni nel mini ritiro.

L’armadietto non è stato ancora svuotato, smentite le voci sugli effetti personali portati già via da Zingonia, ma se anche oggi non si presenterà all’allenamento si tratterà del terzo giorno consecutivo in cui il nigeriano si assenta senza giustificazione, dato che al momento non è arrivato alcun certificato medico. Anche ieri, come oggi, Lookman è convocato per il suo allenamento personalizzato per ri-atletizzare il polpaccio dopo l’infortunio di tre settimane fa. Al momento non sono stati ancora presi provvedimenti, verrà valutato il comportamento del nigeriano nei prossimi giorni.

È ormai la terza fase della rottura dell’ala offensiva che continua a volere solo l’Inter: dopo aver rimosso tutte le foto che lo ritraggono con la maglia nerazzurra venerdì scorso e aver scritto domenica un duro comunicato in cui parlava di promesse non mantenute da parte del club e confermava di aver presentato una richiesta di trasferimento formale, dalla ripresa degli allenamenti lunedì pomeriggio non ha più messo piede a Zingonia. Venendo meno agli obblighi del suo contratto, che lo lega all’Atalanta per altri due anni. L’Inter è ferma, per ora da parte del club di Marotta non è arrivato alcun rilancio dell’offerta di 45 milioni".