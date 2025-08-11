Prosegue la telenovela Lookman. Le parti rimangono ferme: l'Atalanta non si espone e l'Inter al momento non intende rilanciare

Andrea Della Sala Redattore 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 08:02)

"Se da un lato la Dea continua a non mostrare la minima voglia di vendere a una diretta concorrente la punta preziosa e bizzosa, e per questo non intende parlare di cifre con i nerazzurri - fare un prezzo per via ufficiale sarebbe il modo di ammettere una disponibilità a parlarne sul serio -, dall'altro l'inter ha Intenzione di rimanere altrettanto ferma e immoblle in questa attesa, tattica e assai paziente: resta sul trespolo, non sarà lei a bussare ancora alla porta del bergamaschi dopo le prime due offerte fatte. Il rilancio ci potrà pure essere, ma solo se e quando la Dea e Lookman risolveranno le proprie grane. Tradotto: si potrà uscirà da questo impasse solo con una cifra attorno a cui trattare davvero e alla quale poi provare ad avvicinarsi, sempre compatibilmente al budget già appaltato dal club di Oaktree. Vada come vada, il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Austlio saliranno, ma non supereranno i 45 milioni di base, a cui ne andrebbero aggiunti 5 di bonus. Il totale per un 28enne farebbe 50, numero rotondo come il sole d'estate, ma che l'Atalanta vorrebbe racimolare solo dall'estero", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Prosegue ed è stato pure raccolto interesse in alcune cancellerie di Premier, ma nessuna offerta è mai arrivata a Bergamo. Senza contare il messaggio fatto pervenire dal giocatore, ammutinato in Portogallo, attraverso i suol variegati agenti attesi di ritorno in Italia: Lookman in Inghilterra è nato, ha giocato e non intende tornarci. Lui la parola l'ha data soltanto all'Inter, con cui ha già un accordo pieno per un ricco quinquennale a 4,5 netti (addolcito al lordo dal Decreto Crescita). E proprio questa voglia di giocare assieme alla ThuLa nella nascente creatura di Chivu l'elemento di maggiore forza nella strategia del nerazzurri di Milano. Il patto con Ademola è conficcato nella pietra, come Excalibur, estrarlo da li non sarà factie. Da Bergamo, però, la prospettiva degli eventi cambia, anzi l'arrabbiatura per l'ammutinamento del nigeriano è crescente: arriveranno multe per questa fuga ingiustificata da Zingonta. Lookman non intende mostrare mai più le treccine a Juric e al vecchi compagni, ma quanto la sua furia possa far capitolare la rigidissima società Atalanta è tutto da dimostrare. I precedenti, soprattutto la telenovela Koopmeiners indurrebbero a pensare il contrario. Forse, i prossimi giorni potranno aiutare una comunicazione tanto difficoltosa, o comunque far capire meglio da che parte tiri il vento".

Mentre Lookman si allena per essere pronto in caso di chiamata ad Appiano, l'Inter non ha particolare ansia, anche perché confortata anche dai segnali che dà il nuovo attacco di Chivu: definire "ciliegina" una punta da una cinquantina di milioni sarebbe bizzarro, ma Marotta e Ausilio considerano la torta già ottimamente guarnita così, con il bambino Pio Esposito e lo scalpitante Bonny accanto alla Thula. Nello specifico, il nigeriano è l'occasione inattesa capitata tra le strade del mercato: un piatto succulento, ma a cui eventualmente si può rinunciare senza morire di fama. Per questo, sarà atteso il più possibile, ma non in eterno. La settimana in arrivo è delicata in questo gioco di pesi e contrappesi, di detto e non detto, ma potrebbe non essere decisiva: si potrà pure sfondare Ferragosto ed è naturale che, nell'attesa, l'Inter pensi già oltre Lookman. Valuta innesti sulla trequarti e anche in mezzo, ben sapendo che un nuovo attore potrebbe irrompere sul palcoscenico. Il Napoli contiano aveva già contattato Ademola, vedendo in lui una specie di erede simbolico di Kvara, ma si è defilato notando quanto forte sia il patto tra il nigerlano e l'Inter. Se però con lo scorrere inesorabile delle settimane la matassa non sarà sciolta, allora sì che De Laurentils potrebbe tornare uomo di cinema e colpi di scena. Magari, potrebbe sventolare un assegno più pesante e far traballare la ritrosia del Percassi verso il mercato italano. Per ora, però, Ademola si vede soltanto nero e azzurro - non semplicemente azzurro -, ma attenti alle trame estive: anche quando sembrano immobili, certi romanzi finiscono per sorprendere nel finale", aggiunge il qiotidiano.